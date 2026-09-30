Le chef du PLQ à Lagacé le matin

À quelques jours du scrutin du 5 octobre, le chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, s'inquiète de la perspective d'un gouvernement du Parti québécois et de la tenue d'un référendum sur l'indépendance.

Il affirme qu'un tel scénario plongerait le Québec dans une démarche référendaire indésirable dès les premiers jours d'un mandat péquiste, écartant selon lui les véritables priorités des citoyens, comme la santé ou le logement.

Charles Milliard estime que 70 % des Québécois ne souhaitent pas la tenue d'une consultation populaire et privilégie plutôt quatre ans de solutions concrètes au lieu de quatre années de querelles avec Ottawa.

Écoutez le chef du Parti libéral du Québec faire le point, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.