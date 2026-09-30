Lever de rideau

Les Canadiens de Montréal ont amorcé leur saison avec une victoire de 3-2 face aux Maple Leafs de Toronto.

Le gardien Jakub Dobes ainsi que les joueurs de profondeur comme Josh Anderson, Zachary Bolduc et Alexandre Carrier ont fait la différence dans cette rencontre disputée dans une ambiance plutôt calme - dans les circonstances - à Toronto.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque analyser ce premier match des hommes de Martin St-Louis dans la Ville Reine.

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