Parodies et nostalgie

Pour rapprocher le public des œuvres d'ici, le Fonds des médias du Canada et Téléfilm Canada ont lancé la campagne numérique C'est à nous.

Portée par des créateurs de contenu et humoristes comme Arnaud Soly, Rosalie Vaillancourt et Zoé Duval, cette initiative revisite des classiques de notre télé et de notre cinéma à travers des parodies originales diffusées sur les réseaux sociaux.

Écoutez tous les détails de cette campagne, lors de la chronique culturelle de Bénédicte Lebel, mardi à Lagacé le matin.