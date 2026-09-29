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Parodies et nostalgie

Campagne «C’est à nous»: nos artistes célèbrent notre culture web

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 29 septembre 2026 09:38

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Campagne «C’est à nous»: nos artistes célèbrent notre culture web
L'essentiel du monde culturel avec Bénédicte Lebel / Cogeco Média

Pour rapprocher le public des œuvres d'ici, le Fonds des médias du Canada et Téléfilm Canada ont lancé la campagne numérique C'est à nous

Portée par des créateurs de contenu et humoristes comme Arnaud Soly, Rosalie Vaillancourt et Zoé Duval, cette initiative revisite des classiques de notre télé et de notre cinéma à travers des parodies originales diffusées sur les réseaux sociaux. 

Écoutez tous les détails de cette campagne, lors de la chronique culturelle de Bénédicte Lebel, mardi à Lagacé le matin

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