Les éliminatoires débutent mardi dans le baseball majeur. Si ce sont ces affrontements qui retiendront l’attention dans les prochaines semaines, un conflit de travail pourrait par la suite venir voler la vedette.

La ligue songe à imposer un plafond salarial, ce à quoi s’oppose fortement les joueurs.

Écoutez Jean-Michel Bourque, chroniqueur sportif, aborder ce sujet au micro de Patrick Lagacé, mardi.

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