Nouvelle campagne du Groupe Geloso

Une brasserie québécoise a décidé de faire un pied de nez au gouvernement américain alors que de nouveaux produits canadiens sont désormais interdits d’entrée aux États-Unis.

C’est le cas notamment du vin, de la bière et de certains spiritueux.

Mis devant le fait accompli, le groupe Geloso a décidé de lancer une campagne publicitaire pour le moins particulière mettant en vedette la bière «La Bitt à Tibi».

Jusqu’à la mi-octobre, on pourra apercevoir des affiches numériques aux abords des autoroutes et dans des abribus avec la mention «Fièrement bannie aux États-Unis».

Écoutez Nathalie Paré, vice-présidente stratégies corporatives au Groupe Geloso, au micro de Patrick Lagacé, mardi.

Elle explique pourquoi son entreprise, qui ne peut pas cesser complètement ses activités avec les États-Unis, a opté pour cette stratégie.