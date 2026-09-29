Jour de match, enfin!

Le moment tant attendu par des millions de partisans est enfin arrivé: les Canadiens de Montréal sauteront sur la glace mardi soir pour lancer officiellement leur saison 2026-2027.
Le premier des 84 affrontements aura lieu du côté de Toronto et les attentes sont élevées après un excellent parcours en séries éliminatoires l’an dernier.
Écoutez Jean-Michel Bourque, chroniqueur sportif, mettre la table pour la prochaine saison au micro de Patrick Lagacé, mardi.
«Ce n’est pas chose faite. Je dirais que, pour le CH, faire les séries, je pense que s'est rendu le standard, on s’attend à ça. Mais être dans le carré d’as, parler de Coupe Stanley, s’en est une autre. Et la division des Canadiens est encore très forte.»
Il souligne notamment l’importance de la progression des jeunes et des gardiens.
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