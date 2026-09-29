Jour de match, enfin!

Le moment tant attendu par des millions de partisans est enfin arrivé: les Canadiens de Montréal sauteront sur la glace mardi soir pour lancer officiellement leur saison 2026-2027.

Le premier des 84 affrontements aura lieu du côté de Toronto et les attentes sont élevées après un excellent parcours en séries éliminatoires l’an dernier.

Écoutez Jean-Michel Bourque, chroniqueur sportif, mettre la table pour la prochaine saison au micro de Patrick Lagacé, mardi.