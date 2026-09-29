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Jour de match, enfin!

Début de la saison du CH: «Les attentes sont très élevées»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 29 septembre 2026 06:04

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Début de la saison du CH: «Les attentes sont très élevées»
Le défenseur Lane Hutson lors d'un match pré-saison / La Presse Canadienne

Le moment tant attendu par des millions de partisans est enfin arrivé: les Canadiens de Montréal sauteront sur la glace mardi soir pour lancer officiellement leur saison 2026-2027.

Le premier des 84 affrontements aura lieu du côté de Toronto et les attentes sont élevées après un excellent parcours en séries éliminatoires l’an dernier. 

Écoutez Jean-Michel Bourque, chroniqueur sportif, mettre la table pour la prochaine saison au micro de Patrick Lagacé, mardi. 

«Ce n’est pas chose faite. Je dirais que, pour le CH, faire les séries, je pense que s'est rendu le standard, on s’attend à ça. Mais être dans le carré d’as, parler de Coupe Stanley, s’en est une autre. Et la division des Canadiens est encore très forte.»

Jean-Michel Bourque

Il souligne notamment l’importance de la progression des jeunes et des gardiens. 

Autres sujets abordés

  • Échange majeur entre les Maple Leafs de Toronto et les Blue Jackets de Columbus;
  • L’équipe de diffusion d’Amazon Prime;
  • L'affrontement du lundi soir dans la NFL.

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