La consommation d’alcool dans les arénas et sur les plateaux sportifs est souvent la cause de dérapages et la situation est loin de s’améliorer. La Presse présente mardi un important dossier sur le sujet.

Plusieurs intervenants — parents, entraîneurs et autres — ont tenu à dénoncer la situation.

Même s’il n’existe aucune étude officielle, la majorité des personnes rencontrées par La Presse déplore que l’alcool contribue souvent à envenimer des conflits.

Pourtant, plus d’une centaine d’arénas à travers la province possède un permis d’alcool. Et certains parents n’hésitent pas à prendre quelques verres avant même l’heure du midi.

Écoutez Isabelle Ducharme, directrice générale de Sports Québec, réagir au micro de Patrick Lagacé, mardi.





