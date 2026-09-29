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Alcool dans les arénas

«Il faut limiter les endroits de consommation pour pouvoir mieux contrôler»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 29 septembre 2026 07:56

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«Il faut limiter les endroits de consommation pour pouvoir mieux contrôler»
Des parents qui assistent aux entraîneuers de leurs enfants n'hésitent souvent pas à prendre un verre à l'aréna, même le matin. / Adobe Stock

La consommation d’alcool dans les arénas et sur les plateaux sportifs est souvent la cause de dérapages et la situation est loin de s’améliorer. La Presse présente mardi un important dossier sur le sujet. 

Plusieurs intervenants — parents, entraîneurs et autres — ont tenu à dénoncer la situation. 

Même s’il n’existe aucune étude officielle, la majorité des personnes rencontrées par La Presse déplore que l’alcool contribue souvent à envenimer des conflits. 

Pourtant, plus d’une centaine d’arénas à travers la province possède un permis d’alcool. Et certains parents n’hésitent pas à prendre quelques verres avant même l’heure du midi. 

Écoutez Isabelle Ducharme, directrice générale de Sports Québec, réagir au micro de Patrick Lagacé, mardi. 



«Prendriez-vous un Bailey’s sur glace le matin quand vous déjeunez chez vous avec vos enfants? La réponse est probablement non. [...] Nous, ce qu’on souhaite, c’est qu’on revienne à ce qu’un bar soit géré comme un bar et un aréna comme un aréna. Ce n’est pas une question de l’interdire, c’est une question de bien le contrôler.»

Isabelle Ducharme

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