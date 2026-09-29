28 millions de tonnes par an de gaz naturel

L'annonce de l'agrandissement du terminal de gaz naturel liquéfié de LNG Canada à Kitimat marque une étape importante dans la stratégie de diversification énergétique du pays.
Quelles seront les répercussions de ce projet majeur?
Écoutez Dimitri Soudas aborder le tout avec Patrick Lagacé, mardi matin, lors de sa chronique politique.
Autre sujet abordé
- Un récent sondage Nanos révèle une domination marquée des libéraux: avec 49,9 % des intentions de vote contre 27,9 % pour les conservateurs, cet écart s'explique par la forte popularité personnelle du premier ministre Mark Carney.
«Nous avons présentement un chef libéral qui tire son parti vers le haut et un chef conservateur qui tire son parti vers le bas.»