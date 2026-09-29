28 millions de tonnes par an de gaz naturel

L'annonce de l'agrandissement du terminal de gaz naturel liquéfié de LNG Canada à Kitimat marque une étape importante dans la stratégie de diversification énergétique du pays.

Quelles seront les répercussions de ce projet majeur?

Écoutez Dimitri Soudas aborder le tout avec Patrick Lagacé, mardi matin, lors de sa chronique politique.

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