À notre époque, il y a de plus en plus de gens qui doutent, malheureusement, de la véritable information.
Écoutez le journaliste François Cardinal, vice-président information et éditeur adjoint à La Presse, auteur du livre La vérité, n'a pas de camp, avec l'animateur Gino Chouinard.
François Cardinal analyse la méfiance envers les médias traditionnels à l’ère des réseaux sociaux et de l’intelligence artificielle, soulignant l’importance de l’objectivité journalistique et du processus rigoureux de vérification.
«Dans mon livre, ce que je démontre, c'est comment le militantisme est en train de prendre de plus en plus de place dans le journalisme. Je le déplore, mais ce militantisme n'a pas le même rôle que le journalisme. Un militant veut convaincre. Un militant va amener son opinion, par exemple, alors que le journaliste, lui, il témoigne. Et donc à la fin, une vérité militante, pour moi, n'a pas la même valeur qu'une vérité journalistique professionnelle. Et la vérité militante, à mes yeux, est à peu près l'équivalent du fait alternatif.»
François Cardinal évoque l’affaire Thélyson Orélien, impliquant plagiat et écriture par IA détectée par Pentagram.
Il aborde aussi l’influence des propriétaires de médias, citant Power Corporation, Jeff Bezos et Vincent Bolloré, et il défend la séparation éditoriale pour préserver l’intégrité de l’information.