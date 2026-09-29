À notre époque, il y a de plus en plus de gens qui doutent, malheureusement, de la véritable information.

Écoutez le journaliste François Cardinal, vice-président information et éditeur adjoint à La Presse, auteur du livre La vérité, n'a pas de camp, avec l'animateur Gino Chouinard.

François Cardinal analyse la méfiance envers les médias traditionnels à l’ère des réseaux sociaux et de l’intelligence artificielle, soulignant l’importance de l’objectivité journalistique et du processus rigoureux de vérification.