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Les dessous d'une longue négociation

Diffusion du hockey: pourquoi est-ce devenu si complexe et coûteux?

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 29 septembre 2026 08:35

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Diffusion du hockey: pourquoi est-ce devenu si complexe et coûteux?
Le Canadien débute sa saison à Toronto, mais regarder tous ses matchs devient complexe au Québec, nécessitant trois abonnements distincts en raison d’accords de diffusion entre la LNH, Rogers, Bell Média et de nouveaux acteurs comme Amazon. / Christopher Katsarov/ La Presse Canadienne

La saison du Canadien débute mardi soir: Cogeco Média est toujours le diffuseur officiel des matchs à la radio. 

Mais si vous voulez regarder à la télé, il va vous falloir plus d’un abonnement...

Entre RDS, TVA Sports et l'arrivée d'Amazon Prime, il faut désormais multiplier les abonnements pour tout suivre.

Quels sont les facteurs qui ont rendu la négociations des droits de diffusion si complexes?

Écoutez l'analyse du marché de Pierre Rodrigue, avocat de formation, ancien dirigeant d'entreprises de télécommunications, mardi à Lagacé le matin

Il aborde les réalités financières des diffuseurs, les risques de grève ainsi que la transformation des habitudes de consommation des amateurs de sport.

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