Les dessous d'une longue négociation

La saison du Canadien débute mardi soir: Cogeco Média est toujours le diffuseur officiel des matchs à la radio.

Mais si vous voulez regarder à la télé, il va vous falloir plus d’un abonnement...

Entre RDS, TVA Sports et l'arrivée d'Amazon Prime, il faut désormais multiplier les abonnements pour tout suivre.

Quels sont les facteurs qui ont rendu la négociations des droits de diffusion si complexes?

Écoutez l'analyse du marché de Pierre Rodrigue, avocat de formation, ancien dirigeant d'entreprises de télécommunications, mardi à Lagacé le matin.

Il aborde les réalités financières des diffuseurs, les risques de grève ainsi que la transformation des habitudes de consommation des amateurs de sport.