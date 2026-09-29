Agressivité dans les écoles

L’histoire du journaliste Carl Marchand concernant l’intervention de la Sûreté du Québec auprès de deux jeunes de 10 ans qui s’étaient barricadés dans une classe d’une école primaire a fait grandement réagir...

Les auditeurs ont été nombreux à témoigner des cas de violence, même chez les élèves en bas âge, soit dès la maternelle.

Plusieurs d’entre eux ont souligné que les comportements violents, comme le fait de mordre et de détruire du matériel, sont de plus en plus nombreux.

Écoutez le journaliste Carl Marchand partager des témoignages qu’il a recueillis de la part de parents et d’intervenants scolaires de plusieurs régions du Québec, mardi, à Lagacé le matin.