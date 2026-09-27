Dernier droit électoral: bilan des partis

La campagne électorale est sur le point d'entamer sa toute dernière semaine. Le politologue et chroniqueur Christian Dufour saisit cette occasion pour poser un regard critique sur la situation et les enjeux entourant quatre des principaux partis politiques provinciaux.

Il laisse de côté la CAQ, présentement en difficulté.

Écoutez la chronique de Christian Dufour, dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque.