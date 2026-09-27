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Dernier droit électoral: bilan des partis

«Je crains que Paul St-Pierre Plamondon soit le fossoyeur du Parti québécois»

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 27 septembre 2026 11:00

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Christian Dufour
Christian Dufour
«Je crains que Paul St-Pierre Plamondon soit le fossoyeur du Parti québécois»
Christian Dufour / Cogeco Média

La campagne électorale est sur le point d'entamer sa toute dernière semaine. Le politologue et chroniqueur Christian Dufour saisit cette occasion pour poser un regard critique sur la situation et les enjeux entourant quatre des principaux partis politiques provinciaux.

Il laisse de côté la CAQ, présentement en difficulté.

Écoutez la chronique de Christian Dufour, dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque.

«Moi, ce que je crains, c'est que Paul St-Pierre Plamondon soit le fossoyeur du Parti québécois, parce qu'il est prisonnier de ses promesses. Sa promesse de référendum obligatoire, c'est très dangereux pour le Parti québécois.»

Christian Dufour

Enjeux des autres partis selon le chroniqueur

  • Le paradoxe du succès d'Éric Duhaime dans la région de la capitale nationale;
  • Le caractère militant de Québec solidaire et la position de Ruba Ghazal;
  • L'éloignement du Parti libéral du Québec de la majorité francophone au profit de l'électorat non-francophone.

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