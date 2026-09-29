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Intelligence artificielle

Nos conversations avec l’IA sont-elles confidentielles?

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 29 septembre 2026 18:17

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Philippe Lacroix
Philippe Lacroix
Nos conversations avec l’IA sont-elles confidentielles?
Réseaux sociaux et culture pop: Philippe Lacroix patrouille le Web / Cogeco Média

Nos conversations avec l’IA sont-elles confidentielles? Et, si non, quels sont les risques?

Écoutez le patrouilleur du web Philippe Lacroix à ce sujet avec Gino Chouinard.

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