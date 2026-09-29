Premier match mardi soir à Toronto

C’est mardi soir, à Toronto, que les Canadiens de Montréal débutent leur saison 2026-2027.

Après une excellente campagne l’an dernier, notamment lors des séries éliminatoires, le club ne cherche plus à causer la surprise, mais bien à solidifier sa place parmi les meilleures équipes du circuit.

Écoutez le descripteur Martin McGuire et l’analyste Dany Dubé, l’équipe diffusion des matchs des Canadiens de Montréal sur les ondes de Cogeco Média, mettre la table pour la prochaine saison à Lagacé le matin, mardi.