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Premier match mardi soir à Toronto

Saison 2026-2027 du CH: «Il y a eu une croissance à l’interne»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 29 septembre 2026 07:42

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Patrick Lagacé
Patrick Lagacé

et autres

Saison 2026-2027 du CH: «Il y a eu une croissance à l’interne»
Les attentes sont élevées envers les Canadiens de Montréal cette année, notamment la jeune sensation Ivan Demidov / La Presse Canadienne

C’est mardi soir, à Toronto, que les Canadiens de Montréal débutent leur saison 2026-2027. 

Après une excellente campagne l’an dernier, notamment lors des séries éliminatoires, le club ne cherche plus à causer la surprise, mais bien à solidifier sa place parmi les meilleures équipes du circuit. 

Écoutez le descripteur Martin McGuire et l’analyste Dany Dubé, l’équipe diffusion des matchs des Canadiens de Montréal sur les ondes de Cogeco Média, mettre la table pour la prochaine saison à Lagacé le matin, mardi.

«Il y a plus de pression, les attentes sont un peu plus élevées. Ce qui fait la différence, c’est que, quand c’est toi qui établis tes propres standards, c’est toujours plus lourd à porter, tes propres résultats, que d’être comparé à d’autres équipes qui étaient en reconstruction.»

Martin McGuire

Par ailleurs, les Canadiens se sont-ils améliorés pendant l’été?

«Pas beaucoup. Je pense que l’acquisition de Kreider, ça amène de l’expérience et un joueur costaud. [...] Je ne pense pas que l’équipe s’est beaucoup améliorée avec des joueurs de l’extérieur, mais il y a une croissance à l’interne intéressante.»

Dany Dubé

Dany Dubé s’attend notamment à une grosse saison d’Ivan Demidov. Et vous?

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