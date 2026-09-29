Une enquête virale

Un autre dossier judiciaire fait grandement réagir sur les réseaux sociaux. Un groupe d’étudiants, membre d’une fraternité de l’Université Cornell, est accusé d’avoir participé au viol collectif d’une jeune femme.

Les faits se seraient produits à l’automne 2024, mais la plainte de la présumée victime n’avait pas donné suite. Le dossier a toutefois été rouvert deux ans plus tard à la lumière de nouveaux éléments.

Depuis, il fait grand bruit sur les réseaux sociaux, qui deviennent une sorte de tribunal populaire.

Pourquoi ce genre de cause fait autant réagir les internautes?

Écoutez Frédéric Labelle, chroniqueur réseaux sociaux, parler de cette histoire, à Lagacé le matin, mardi.