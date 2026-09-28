Après 17 saisons prolifiques dans le cyclisme professionnel, le québécois Guillaume Boivin a officiellement accroché son vélo au terme du Championnats du Monde Route UCI de Montréal.

Présent dans l'échappée du jour devant les siens, l'athlète de 37 ans a vécu un moment de grâce inoubliable pour clore ce chapitre majeur de sa vie.

Écoutez son témoignage, lundi, au micro de Mario Langlois.