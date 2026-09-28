Après 17 saisons prolifiques dans le cyclisme professionnel, le québécois Guillaume Boivin a officiellement accroché son vélo au terme du Championnats du Monde Route UCI de Montréal.
Présent dans l'échappée du jour devant les siens, l'athlète de 37 ans a vécu un moment de grâce inoubliable pour clore ce chapitre majeur de sa vie.
Écoutez son témoignage, lundi, au micro de Mario Langlois.
«J'avais hâte de voir si j'allais être triste ou verser une petite larme. Mais non, j'étais vraiment en paix avec ça. Puis vraiment fier de la carrière que j'ai eue.»