Campagne électorale difficile

La Coalition avenir Québec (CAQ) et Christine Fréchette connaissent une fin de campagne électorale pénible. Plus les semaines avancent, plus le parti plonge dans les sondages.
Combien de députés la CAQ réussira-t-elle à faire élire le 5 octobre prochain? Y en aura-t-il même un seul ou une seule? Certains se posent la question…
Écoutez Mathieu Boivin, chroniqueur politique, faire une analogie entre la campagne de la Coalition avenir Québec et l’histoire militaire à Lagacé le matin, mardi.
«J’aime beaucoup l’histoire militaire et il y a une formule qui est extraordinaire et qui dit tout, c’est la lassitude du général vaincu. Là, tu as tout fait, tu as tout essayé, mais c’est pas mal terminé. La guerre, tu ne la gagneras pas. Tu as perdu la bataille. Tu peux encore avoir quelques petites victoires tactiques, mais c’est la fin. Et là, ça devient de la grosse fatigue, c’est une tranquille résignation.»
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