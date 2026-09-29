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Campagne électorale difficile

Christine Fréchette et la «lassitude du général vaincu»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 29 septembre 2026 07:16

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Mathieu Boivin
Mathieu Boivin
Christine Fréchette et la «lassitude du général vaincu»
Dans les coulisses de l'Assemblée nationale avec Mathieu Boivin / Cogeco Média

La Coalition avenir Québec (CAQ) et Christine Fréchette connaissent une fin de campagne électorale pénible. Plus les semaines avancent, plus le parti plonge dans les sondages. 

Combien de députés la CAQ réussira-t-elle à faire élire le 5 octobre prochain? Y en aura-t-il même un seul ou une seule? Certains se posent la question…

Écoutez Mathieu Boivin, chroniqueur politique, faire une analogie entre la campagne de la Coalition avenir Québec et l’histoire militaire à Lagacé le matin, mardi. 

«J’aime beaucoup l’histoire militaire et il y a une formule qui est extraordinaire et qui dit tout, c’est la lassitude du général vaincu. Là, tu as tout fait, tu as tout essayé, mais c’est pas mal terminé. La guerre, tu ne la gagneras pas. Tu as perdu la bataille. Tu peux encore avoir quelques petites victoires tactiques, mais c’est la fin. Et là, ça devient de la grosse fatigue, c’est une tranquille résignation.»

Mathieu Boivin

Autres sujets abordés

  • La question de l’urne sera à savoir si le Parti québécois sera majoritaire ou minoritaire, selon Mathieu Boivin;
  • Le taux de participation pourrait battre le record de 2022;
  • Dernier droit de la campagne: les stratégies des partis pour la suite. 

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