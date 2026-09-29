Campagne électorale difficile

La Coalition avenir Québec (CAQ) et Christine Fréchette connaissent une fin de campagne électorale pénible. Plus les semaines avancent, plus le parti plonge dans les sondages.

Combien de députés la CAQ réussira-t-elle à faire élire le 5 octobre prochain? Y en aura-t-il même un seul ou une seule? Certains se posent la question…

Écoutez Mathieu Boivin, chroniqueur politique, faire une analogie entre la campagne de la Coalition avenir Québec et l’histoire militaire à Lagacé le matin, mardi.