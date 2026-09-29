Prédictions économiques

Des prévisions alarmistes circulent sur la hausse prolongée des taux d'intérêt.

Quelle est la crédibilité de ces prédictions à long terme?

Écoutez Alexandre Leblond répondre à la question, mardi, à Lagacé le matin.

En s'appuyant sur des exemples historiques marquants, comme les prévisions erronées formulées sur Amazon en 2001 ou l'incapacité des experts à anticiper la pandémie et les tensions géopolitiques actuelles, il démontre que l'économie demeure imprévisible.

Même les grandes institutions financières s'entendent rarement sur les tendances à venir.