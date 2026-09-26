Scandale entourant l'auteur Thélyson Orélien

La récente controverse entourant l'auteur Thélyson Orélien, soupçonné d'avoir utilisé l'intelligence artificielle pour rédiger son roman C'était ça ou mourir, ébranle non seulement le milieu littéraire, mais aussi tout le Québec, qui a énormément réagi à ce scandale.

Face à cette situation, le livre a notamment été retiré de la première sélection des œuvres potentielles pouvant remporter le prestigieux prix Goncourt .

Écoutez la chroniqueuse Marie-France Bazzo analyser ce scandale qui soulève d'importants enjeux éthiques, samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.