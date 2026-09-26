Journées de la culture: Une chanson à l'école

Pour la 11ᵉ édition de l'initiative Une chanson à l'école, dans le cadre des Journées de la culture, plus de 400 000 élèves issus de 1 400 écoles à travers le Québec ont entonné l'œuvre Faut que tu dises WOW, créée sur mesure par le groupe Bleu Jeans Bleu.

Pour le chanteur de la formation, Claude Cobra (Mathieu Lafontaine), ce type de rassemblement musical a le pouvoir de semer des étincelles chez les jeunes.

Écoutez le chroniqueur culturel Stéphane Leclair rapporter sa conversation avec l'artiste, samedi matin, au micro de l'animateur Denis Lévesque.