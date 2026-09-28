Le PQ toujours en tête

Beaucoup de choses peuvent changer au cours d’une campagne électorale, et celle au Québec en est la preuve. Alors que la Coalition avenir Québec effectuait une remontée dans les sondages dans les premières semaines, le portrait est maintenant tout autre pour la formation de Christine Fréchette.

Deux nouveaux coups de sonde, publiés dimanche et lundi, démontrent que la CAQ voit «ses intentions de vote fondre comme neige au soleil», comme le souligne Patrick Lagacé.

Le parti flirte maintenant avec celui d’Éric Duhaime. Le chef conservateur connaît, selon plusieurs observateurs, une bonne campagne.

Le Parti québécois de Paul St-Pierre Plamondon trône toujours en tête des intentions de vote, mais la dégringolade de la CAQ pourrait-elle avoir une influence sur le Parti libéral lors de la journée du vote, le 5 octobre?

Écoutez l’animateur Patrick Lagacé faire un tour d’horizon de l’actualité avec la journaliste Valérie Lebeuf, lundi, à Lagacé le matin.