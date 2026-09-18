Premiers matchs préparatoires samedi pour le CH

Les deux premiers matchs préparatoires des Canadiens de Montréal auront lieu dès samedi, en simultané: un aura lieu à Montréal et l'autre à Toronto, une façon pour les équipes de tester leurs recrues, explique Martin McGuire.

Il mentionne que l'entraîneur des Canadiens, Martin St-Louis, s'est réservé de dévoiler qui sera derrière le banc de la formation montréalaise pour «coacher» l'équipe qui ira à Toronto.

Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens de Cogeco Média, Martin McGuire, mettre la table pour les parties de samedi, au micro de l'animateur Mario Langlois.