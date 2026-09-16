Tour de l'actualité sportive

En direct du match du CF Montréal contre les Whitecaps de Vancouver, le journaliste Jeremy Filosa rapporte l'avance du CF à 1-0.

Il résume le point de presse de l'entraîneur du CH Martin St-Louis, mercredi, et de son défi de la saison: améliorer la défensive de l'équipe.

Écoutez l'actualité sportive avec le journaliste de Cogeco Nouvelles, Jeremy Filosa, à l'émission de Mario Langlois.

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