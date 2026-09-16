Martin St-Louis a mis la table pour la saison

Le «car wash» des Canadiens de Montréal avait lieu mercredi, alors que les joueurs de l'équipe ont passé leurs tests médicaux et qu'ils ont pris leurs photos et vidéos respectives pour les médias.

L'événement, compressé en une journée contrairement à certaines années passées, est donc loin d'être un lave-auto, mais plutôt un moment réservé principalement pour les diffuseurs.

Écoutez le descripteur de matchs des Canadiens de Montréal pour Cogeco Média, Martin McGuire, décrire cette journée au micro de l'animateur Mario Langlois.

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