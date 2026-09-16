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Martin St-Louis a mis la table pour la saison

«Car wash» du CH: «Ce camp-là est plus court cette année» -Martin McGuire

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 16 septembre 2026 19:04

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Martin McGuire
Martin McGuire
«Car wash» du CH: «Ce camp-là est plus court cette année» -Martin McGuire
Martin McGuire / Cogeco Média

Le «car wash» des Canadiens de Montréal avait lieu mercredi, alors que les joueurs de l'équipe ont passé leurs tests médicaux et qu'ils ont pris leurs photos et vidéos respectives pour les médias.

L'événement, compressé en une journée contrairement à certaines années passées, est donc loin d'être un lave-auto, mais plutôt un moment réservé principalement pour les diffuseurs.

Écoutez le descripteur de matchs des Canadiens de Montréal pour Cogeco Média, Martin McGuire, décrire cette journée au micro de l'animateur Mario Langlois.

Autre sujet abordé

  • Kaiden Guhle de nouveau blessé: qu'adviendra-t-il avec lui?;
  • Martin St-Louis et son point de presse pré-saison;

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