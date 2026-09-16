Prédictions

Jean-François Chaumont de LNH.com met la table pour le camp d'entraînement des Canadiens, proposant ses trios à l'approche du début de saison de l'équipe montréalaise.

Comme le camp, qui se déroulera à Brossard, sera extrêmement court, il souligne que les formules que voudra mettre de l'avant l'entraîneur Martin St-Louis seront connus rapidement.

Écoutez Jean-François Chaumont, journaliste à LNH.com, aborder le camp d'entrapinement, mercredi, à l'émission Les amateurs de sports.

Autre sujet abordé