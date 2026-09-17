Le camp d'entraînement des Canadiens de Montréal est officiellement lancé, alors que l'entraîneur Martin St-Louis a convié ses joueurs à un premier entraînement officiel sur la glace à Brossard jeudi.

Écoutez le chroniqueur Jérémie Rainville aborder le tout, jeudi après-midi, à l'émission de Gino Chouinard.

On revient sur la composition des trios lors de l'entraînement, alors que le nouveau venu Chris Kreider a été jumelé à Nick Suzuki et à Cole Caufield, tandis que Juraj Slafkovsky a été placé en compagnie du duo formé d'Oliver Kapanen et d'Ivan Demidov.

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