Camp d'entraînement à Brossard

L'entraîneur des Canadiens, Martin St-Louis, a jeté son dévolu sur son nouveau joueur Chris Kreider pour jouer au sein du premier trio aux côtés de Nick Suzuki et Cole Caufield, du moins lors du camp d'entraînement qui s'est déroulé à Brossard, jeudi.

Pour Mario Langlois, il s'agit d'une excellente décision et d'une combinaison qui pourrait porter ses fruits lors de l'imminente saison régulière.

Écoutez l'animateur des Amateurs de sports, Mario Langlois, présenter ce qui a retenu son attention chez les Canadiens, ce jeudi, dans sa chronique Temps d'arrêt.