Le défenseur des Canadiens de Montréal, Kaiden Guhle, ratera de quatre à cinq semaines.

Dans son cas, ses blessures à répétition commencent à inquiéter et à limiter son développement et sa progression.

Mario Langlois compatit avec le défenseur du CH, qu'il considère comme un athlète sérieux, engagé et discipliné, mais qui n'arrive pas à livrer la marchandise physiquement et sans doute mentalement.

Écoutez le segment Temps d'arrêt de l'animateur des Amateurs de sports, Mario Langlois, mercredi soir.