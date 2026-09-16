Dévoilement du calendrier de la Formule 1

La Formule 1 a dévoilé son calendrier pour la prochaine saison et Montréal accueillera pour une deuxième année d'affilée une course sprint, au circuit Gilles Villeneuve.

Ce genre de course est d'une longueur d'environ 100 kilomètres et dure une trentaine de minutes, contrairement aux courses régulières, longues de 305 kilomètres et d'une durée d'une heure et demie.

Écoutez la journaliste à la recherche des Amateurs de sports, Florence Hamel, faire le tour des nouvelles sportives, mercredi.

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