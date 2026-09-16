Son évolution au cours du temps

José Théodore aborde l'évolution des tests physiques au cours du temps, expliquant que pour plusieurs joueurs, cette journée ressemble au premier jour d'école.

Parfois malaimés, ces tests étaient beaucoup plus difficiles lorsqu'il jouait dans la Ligue nationale, explique-t-il, mentionnant que la LNH a dû s'ajuster au fil du temps.

Des joueurs comme Alex Ovechkin n'arrivaient pas toujours en forme aux tests, tandis que Mike Rebeiro, par exemple, avait des résultats impressionnants au VO2 max malgré sa carrure.

Écoutez l'ancien gardien des Canadiens José Théodore raconter le tout en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.