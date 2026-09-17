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La poutine exportée en Europe

L'ouverture des restaurants La Cage à l'international avec Jean Bédard

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 17 septembre 2026 21:13

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
L'ouverture des restaurants La Cage à l'international avec Jean Bédard
Jean Bédard / Cogeco Média

De son enfance à aujourd'hui, le dirigeant des restaurants La Cage explique son amour pour les sports et l'expansion de la chaîne de restaurants à l'international.

Avec l'ouverture d'un nouveau pub au Royaume-Uni, il explique l'envie de sa compagnie d'assumer ses racines québécoises, en ajoutant la mention «Montréal, sports, brasserie» sur l'enseigne du commerce, à côté de celui de La Cage.

Écoutez le président du Groupe Grandio et de La Cage, Jean Bédard, témoigner de sa passion du sport, jeudi, à l'émission de Mario Langlois.

La Cage est aussi l'un des premiers restaurants à présenter sur son menu la recette originale de la poutine pour la clientèle britannique, avec du vrai fromage en grains et de la sauce brune.

Jean Bédard mentionne aussi tout le défi de faire de la publicité à l'international pour attirer une clientèle parfois sceptique du concept québécois.

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