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L'équipe fera face au Forge FC

Le CF Montréal en finale du Championnat canadien: «C'est pas gagné d'avance»

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 17 septembre 2026 19:57

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Le CF Montréal en finale du Championnat canadien: «C'est pas gagné d'avance»
Jeremy Filosa / Cogeco Média

Le CF Montréal se rendra en finale du Championnat canadien de soccer après sa victoire contre les Whitecaps de Vancouver, mercredi, à laquelle le journaliste Jeremy Filosa a assisté.

Il observe que l'équipe montréalaise a su entretenir les attaques lors de ce match, mais mentionne que rien n'est joué en vue de la finale face au Forge FC de Hamilton.

Écoutez le résumé de l'actualité sportive du journaliste Jeremy Filosa, jeudi, à l'émission Les amateurs de sports, animée par Mario Langlois.

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