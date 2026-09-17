L'équipe fera face au Forge FC

Le CF Montréal se rendra en finale du Championnat canadien de soccer après sa victoire contre les Whitecaps de Vancouver, mercredi, à laquelle le journaliste Jeremy Filosa a assisté.

Il observe que l'équipe montréalaise a su entretenir les attaques lors de ce match, mais mentionne que rien n'est joué en vue de la finale face au Forge FC de Hamilton.

Écoutez le résumé de l'actualité sportive du journaliste Jeremy Filosa, jeudi, à l'émission Les amateurs de sports, animée par Mario Langlois.

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