Retour au jeu des Sénateurs d'Ottawa

Le défenseur des Sénateurs d'Ottawa, Thomas Chabot, commente son retour sur la glace et la préparation de son équipe à l'approche de la saison régulière dans la LNH.

Le départ de Brady Tkachuk vers les Panthers n'affectera pas la dynamique et l'ADN des Sénateurs, une équipe qui va demeurer compétitive, à son avis.

Écoutez le joueur des Sénateurs d'Ottawa, Thomas Chabot, mettre la table pour la saison à venir, jeudi, à l'émission de Mario Langlois.

Il commente également le changement de propriétaire des Sénateurs et son impact concret sur le style de jeu des membres de l'équipe.