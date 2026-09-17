Retour au jeu des Sénateurs d'Ottawa

Le défenseur des Sénateurs d'Ottawa, Thomas Chabot, commente son retour sur la glace et la préparation de son équipe à l'approche de la saison régulière dans la LNH.
Le départ de Brady Tkachuk vers les Panthers n'affectera pas la dynamique et l'ADN des Sénateurs, une équipe qui va demeurer compétitive, à son avis.
Écoutez le joueur des Sénateurs d'Ottawa, Thomas Chabot, mettre la table pour la saison à venir, jeudi, à l'émission de Mario Langlois.
Il commente également le changement de propriétaire des Sénateurs et son impact concret sur le style de jeu des membres de l'équipe.
«Je pense que l'identité de notre équipe va rester la même. Notre style de jeu, la vitesse qu'on a, [le fait] qu'on ne donne pas tant d'espace et qu'on est toujours un peu dans la face de l'équipe adverse, c'est ce qui nous amène du succès dans les dernières années. Fait que je dirais que ça ne changera pas énormément.»