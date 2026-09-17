Préparation aux matchs préparatoires

Même si le camp d'entraînement des Canadiens à Brossard débute à peine, les deux nouveaux trios qui ont émergé des changements faits par l'entraîneur Martin St-Louis pourraient bien durer jusqu'aux matchs préparatoires, selon Martin McGuire.

L'avènement de Chris Kreider au sein du premier trio avec Nick Suzuki et Cole Caufield, ainsi que la combinaison rassemblant Juraj Slafkovsky, Oliver Kapanen et Ivan Demidov dans le deuxième trio, pourraient bien changer la donne par rapport aux rebrassages qui ont été faits la saison dernière, estime-t-il.

Écoutez le compte rendu du descripteur des matchs des Canadiens pour Cogeco Média, Martin McGuire, au micro de l'animateur Mario Langlois, jeudi soir.