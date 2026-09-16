Premiers matchs préparatoires «en double» du CH

Le premier match préparatoire des Canadiens de Montréal sera «un double» et aura lieu samedi prochain.

La particularité du double fait que les joueurs du CH seront séparés en deux groupes, qui joueront en même temps d'une part à Toronto et de l'autre à Montréal, contre une équipe des Maple Leafs divisée de la même façon en deux.

Dany Dubé explique que c'est une technique de plus en plus utilisée par les équipes pour analyser facilement les joueurs.

Selon lui, ce n'est pas la meilleure confrontation pour les spectateurs, mais pour l'évaluation des joueurs, c'est un concept qui est intéressant.

Écoutez l'analyste des matchs des Canadiens pour Cogeco média discuter du tout au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.