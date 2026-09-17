Le CF Montréal vainqueur contre les Whitecaps

Le CF Montréal prendra la direction de la finale du Championnat canadien de soccer, ce qui réjouit l'ancien défenseur de l'équipe, Wandrille Lefèvre.

Il rappelle que les Whitecaps de Vancouver étaient la formation à battre et sans doute la meilleure de la MLS.

Écoutez le chroniqueur et ancien joueur de l'Impact de Montréal, Wandrille Lefèvre, se réjouir des performances du CF Montréal, jeudi, au micro de Mario Langlois.

Wandrille Lefèvre n'est toutefois pas sans critiques vis-à-vis le CF Montréal, qui n'a pas su, selon lui, être parfait, jeudi, contre Vancouver.