 Aller au contenu
Le CF Montréal vainqueur contre les Whitecaps

«Le club a traversé des temps faibles, mais il n'a pas cassé» -Wandrille Lefèvre

par 98.5

0:00
4:40

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 17 septembre 2026 20:06

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Wandrille Lefèvre
Wandrille Lefèvre
«Le club a traversé des temps faibles, mais il n'a pas cassé» -Wandrille Lefèvre
Wandrille Lefèvre / Cogeco Média

Le CF Montréal prendra la direction de la finale du Championnat canadien de soccer, ce qui réjouit l'ancien défenseur de l'équipe, Wandrille Lefèvre.

Il rappelle que les Whitecaps de Vancouver étaient la formation à battre et sans doute la meilleure de la MLS.

Écoutez le chroniqueur et ancien joueur de l'Impact de Montréal, Wandrille Lefèvre, se réjouir des performances du CF Montréal, jeudi, au micro de Mario Langlois.

Wandrille Lefèvre n'est toutefois pas sans critiques vis-à-vis le CF Montréal, qui n'a pas su, selon lui, être parfait, jeudi, contre Vancouver.

«À la fin, quand les choses sont mises de la bonne manière par ce club-là, qu'on croit en son potentiel, on est capable d'aller déstabiliser les bonnes équipes. Le problème, c'est la constance. C'est d'être capable de le faire à répétition chaque fin de semaine, chaque fois qu'on a l'occasion de se faire valoir. C'est ça qui a manqué au CF Montréal cette année.»

Wandrille Lefèvre

Vous aimerez aussi

«Je pense qu'on peut vivre quelque chose de très grand» -Hassoun Camara
Les amateurs de sports
«Je pense qu'on peut vivre quelque chose de très grand» -Hassoun Camara
0:00
9:30
«Il faut sortir de cette séquence sur la route indemne» -Vincent Destouches
Les amateurs de sports
«Il faut sortir de cette séquence sur la route indemne» -Vincent Destouches
0:00
7:08
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
L'ouverture des restaurants La Cage à l'international avec Jean Bédard
Rattrapage
La poutine exportée en Europe
L'ouverture des restaurants La Cage à l'international avec Jean Bédard
Le CF Montréal en finale du Championnat canadien: «C'est pas gagné d'avance»
Rattrapage
L'équipe fera face au Forge FC
Le CF Montréal en finale du Championnat canadien: «C'est pas gagné d'avance»
«Ivan Demidov est capable de faire un point par match cette saison»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
L'analyse de Tony Marinaro
«Ivan Demidov est capable de faire un point par match cette saison»
«L'identité de notre équipe va rester la même» -Thomas Chabot
Rattrapage
Retour au jeu des Sénateurs d'Ottawa
«L'identité de notre équipe va rester la même» -Thomas Chabot
«Martin St-Louis a voulu faire deux groupes de qualité» -Martin McGuire
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Préparation aux matchs préparatoires
«Martin St-Louis a voulu faire deux groupes de qualité» -Martin McGuire
Chris Kreider sur le premier trio du Tricolore: «C'est un ailier vraiment idéal»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Camp d'entraînement à Brossard
Chris Kreider sur le premier trio du Tricolore: «C'est un ailier vraiment idéal»
Quelles combinaisons de trios pour le camp d'entraînement du Tricolore?
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Prédictions
Quelles combinaisons de trios pour le camp d'entraînement du Tricolore?
«Pour l'évaluation des joueurs, c'est un concept intéressant» -Dany Dubé
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Premiers matchs préparatoires «en double» du CH
«Pour l'évaluation des joueurs, c'est un concept intéressant» -Dany Dubé
Le circuit Gilles Villeneuve va accueillir une course sprint en F1
Rattrapage
Dévoilement du calendrier de la Formule 1
Le circuit Gilles Villeneuve va accueillir une course sprint en F1
«La priorité des Canadiens, c'est améliorer le jeu défensif» -Jeremy Filosa
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Tour de l'actualité sportive
«La priorité des Canadiens, c'est améliorer le jeu défensif» -Jeremy Filosa
Tests physiques dans la LNH: «C'est comme la première journée d'école»
Rattrapage
Son évolution au fil du temps
Tests physiques dans la LNH: «C'est comme la première journée d'école»
«Car wash» du CH: «Ce camp-là est plus court cette année» -Martin McGuire
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Martin St-Louis a mis la table pour la saison
«Car wash» du CH: «Ce camp-là est plus court cette année» -Martin McGuire
Kaiden Guhle: «Ce manque de répétition l'empêche de progresser»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Temps d'arrêt
Kaiden Guhle: «Ce manque de répétition l'empêche de progresser»
«Je pense qu'on peut vivre quelque chose de très grand» -Hassoun Camara
Rattrapage
Match retour en Championnat canadien, mercredi
«Je pense qu'on peut vivre quelque chose de très grand» -Hassoun Camara