L'analyse de Tony Marinaro

Le commentateur Tony Marinaro estime que Juraj Slafkovsky restera sur le deuxième trio des Canadiens pendant la moitié de la prochaine saison, qu'Ivan Demidov marquera un point par match et que Kirby Dach ne sera pas de taille pour demeurer un bon joueur de centre.

Ce sont ses prédictions après les changements de trios opérés chez les Canadiens, jeudi, lors de leur camp d'entraînement à Brossard.

Écoutez le commentateur Tony Marinaro donner son analyse du sujet, jeudi, à l'émission Les amateurs de sports avec Mario Langlois.

Tony Marinaro présente aussi les défis que devront relever les joueurs et les gardiens des Canadiens au cours des 82 matchs qu'ils disputeront cette saison.