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Il fait la promotion du parti de Vladimir Poutine

Ovechkin dans une publicité russe: «Ça soulève quand même des critiques»

par 98.5

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Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 17 septembre 2026 21:39

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Paul-Christian Bergeron
Paul-Christian Bergeron
Ovechkin dans une publicité russe: «Ça soulève quand même des critiques»
Branché sur le sport / Cogeco Média

Paul-Christian Bergeron évoque les accusations à l'endroit du joueur des Capitals de Washington, Alex Ovechkin, apparu dans une publicité du parti Russie Unie du président Vladimir Poutine.

Le tout a même forcé la tenue d'un point de presse devant les journalistes, lors duquel Ovechkin a dû se justifier.

Écoutez le gestionnaire des réseaux sociaux et créateur de contenu au 98.5, Paul-Christian Bergeron, expliquer ce qui fait réagir dans le monde du sport à Bonsoir les sportifs.

Autres sujets abordés

  • L'entraîneur des Panthers de la Floride Paul Maurice ironise sur un éventuel trio impliquant les frères Tkachuk et Sam Bennett: «Ils se retrouveraient en prison avant même la mise en jeu!»;
  • En plus de son nouveau look, le joueur de l'Avalanche du Colorado Brent Burns a accumulé 1007 matchs d'affilée;
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