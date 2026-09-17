Il fait la promotion du parti de Vladimir Poutine

Paul-Christian Bergeron évoque les accusations à l'endroit du joueur des Capitals de Washington, Alex Ovechkin, apparu dans une publicité du parti Russie Unie du président Vladimir Poutine.

Le tout a même forcé la tenue d'un point de presse devant les journalistes, lors duquel Ovechkin a dû se justifier.

Écoutez le gestionnaire des réseaux sociaux et créateur de contenu au 98.5, Paul-Christian Bergeron, expliquer ce qui fait réagir dans le monde du sport à Bonsoir les sportifs.

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