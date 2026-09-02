Actualité sportive

Le CF Montréal affrontera les Whitecaps de Vancouver en demi-finale du Championnat canadien, mercredi.
Écoutez le chroniqueur sportif Jérémie Rainville faire le point et présenter le fonctionnement de cette compétition, au micro de l'animateur Gino Chouinard.
Autres sujets abordés:
- Le US Open de tennis;
- La tenue des Championnats du monde de cyclisme à Montréal et les préoccupations entourant la congestion routière;
- La défaite des Blue Jays de Toronto par la marque de 6 à 1 contre Cleveland.