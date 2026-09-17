Le CF Montréal s'est qualifié pour la finale du Championnat canadien après une victoire de 2-1 (3-2 au total des buts) contre les Whitecaps de Vancouver au Stade Saputo grâce à un doublé de Prince Owusu.

Le club montréalais s'offre maintenant une chance de soulever la Coupe des Voyageurs.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque résumer ce qui s'est passé, mercredi soir, au Stade Saputo.

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