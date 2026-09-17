Segment PME

Fondée il y a 50 ans par Bernard Fontaine, alors qu'il n'avait que 20 ans, l'entreprise Cabanons Fontaine est aujourd'hui un fleuron québécois de la fabrication de cabanons.

La PME a su évoluer au fil des décennies. Grâce à la semi-automatisation et à une précision d'usine, l'entreprise conçoit désormais des structures haut de gamme et personnalisées, telles que des bureaux de télétravail quatre saisons isolés, des pavillons de jardin et des espaces de loisirs sur mesure.

Écoutez Bernard Fontaine, président de Cabanons Fontaine, et Justin Fontaine, directeur des ventes de l'entreprise, faire le point jeudi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.