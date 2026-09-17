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Rapprochement avec l'Europe

Renforcer la collaboration politique, sécuritaire et économique avec l'UE

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Entendu dans

La commission

le 17 septembre 2026 14:39

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Renforcer la collaboration politique, sécuritaire et économique avec l'UE
Renforcer la collaboration politique, sécuritaire et économique avec l'UE / Aleks Taurus / Adobe Stock

Un moment potentiellement historique s'est dessiné sur la scène internationale alors que le premier ministre Marc Carney a été invité par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à faire du Canada un membre associé de l'Union européenne.

Bien qu'il ne s'agisse pas d'une adhésion à entière part, ce rapprochement vise à renforcer la collaboration politique, sécuritaire et économique entre les deux partenaires.

Écoutez le professeur et spécialiste des questions de gouvernance et de politiques économiques à l’Université d’Ottawa, Patrick Leblond, aborder le tout, jeudi midi, avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Tout en saluant l'initiative visant à diversifier l'économie canadienne et à réduire sa dépendance envers les États-Unis, le spécialiste des politiques économiques invite à la prudence et demande des engagements concrets.

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