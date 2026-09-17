Candidat qui distribue des billets de 20$

Le candidat de la Coalition Avenir Québec (CAQ) dans la circonscription de Rousseau, Louis-Charles Thouin, aurait distribué des billets de 10$ et 20$ dissimulés dans des casquettes et des chandails promotionnels offerts lors de bingos fréquentés par des aînés, révèle jeudi un article du Journal de Montréal.

Écoutez les animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez discuter de cette méthode s'apparentant à «acheter le vote», à l'émission La commission.