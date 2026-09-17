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Candidat qui distribue des billets de 20$

Acheter le vote: «Non, mais sur quelle planète il vit?» -Nathalie Normandeau

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 17 septembre 2026 14:59

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Acheter le vote: «Non, mais sur quelle planète il vit?» -Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau / Cogeco Média

Le candidat de la Coalition Avenir Québec (CAQ) dans la circonscription de Rousseau, Louis-Charles Thouin, aurait distribué des billets de 10$ et 20$ dissimulés dans des casquettes et des chandails promotionnels offerts lors de bingos fréquentés par des aînés, révèle jeudi un article du Journal de Montréal.

Écoutez les animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez discuter de cette méthode s'apparentant à «acheter le vote», à l'émission La commission.

«Il glissait entre 10$ et 20 $ dans les objets promotionnels de l'équipe Fréchette. Non, mais ça se peut-tu!? Sur quelle planète il vit ce gars-là? Il ne comprend pas comment ça se passe une élection?»

Nathalie Normandeau

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