 Aller au contenu
Conflit avec l'Iran

La crise énergétique est commencée, selon certaines grandes pétrolières

par 98.5

0:00
6:38

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 15 septembre 2026 17:33

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Michèle Boisvert
Michèle Boisvert
La crise énergétique est commencée, selon certaines grandes pétrolières
À vos intérêts / Cogeco Média

Les marchés boursiers subissent les secousses du conflit avec l'Iran. Non seulement le prix du pétrole franchit la barre des 108 $ le baril, mais les taux obligataires américains à 10 ans dépassent aussi le seuil critique des 5 % pour la première fois depuis 2007. 

Cette situation suscite la nervosité chez les investisseurs et certains grands patrons de pétrolières avertissent que la crise énergétique est déjà bien réelle et entamée. 

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert faire le point, mardi, au micro de Gino Chouinard.

Vous aimerez aussi

À quelles augmentations salariales faut-il s'attendre en 2027?
La commission
À quelles augmentations salariales faut-il s'attendre en 2027?
0:00
8:36
Stimuler les investissements au Canada: un forum majeur s'ouvre à Toronto
Le Québec maintenant
Stimuler les investissements au Canada: un forum majeur s'ouvre à Toronto
0:00
5:44
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
On revient sur la soirée des Emmy
Rattrapage
Télévision
On revient sur la soirée des Emmy
«Je me trouve privilégiée d'être capable de faire des trucs différents»
Rattrapage
Trois prix Gémeaux pour France Beaudoin
«Je me trouve privilégiée d'être capable de faire des trucs différents»
Gérer les réseaux sociaux de son parti pendant les élections
Rattrapage
Élections 2026
Gérer les réseaux sociaux de son parti pendant les élections
De nouveaux revers pour Donald Trump
Rattrapage
Kennedy Center et vote par la poste
De nouveaux revers pour Donald Trump
Caisses libre-service: gain de temps ou source de frustration?
Rattrapage
Présentes dans de nombreux magasins
Caisses libre-service: gain de temps ou source de frustration?
Jimmy Fallon voulait avoir Angine de Poitrine à son émission
Rattrapage
Premier talk-show américain
Jimmy Fallon voulait avoir Angine de Poitrine à son émission
Infrastructures au Québec: «On s'en va dans un mur fiscal»
Rattrapage
Cri du cœur des mairesses de Montréal et Longueuil
Infrastructures au Québec: «On s'en va dans un mur fiscal»
«Charles Milliard devra être extraordinairement bon» -Nathalie Normandeau
Rattrapage
Premier débat des chefs
«Charles Milliard devra être extraordinairement bon» -Nathalie Normandeau
Une militante de PETA maîtrisée cavalièrement à la Fashion week de New York
Rattrapage
Des images qui circulent sur les réseaux sociaux
Une militante de PETA maîtrisée cavalièrement à la Fashion week de New York
Comment les chefs des partis se préparent-ils?
Rattrapage
Premier débat des chefs
Comment les chefs des partis se préparent-ils?
«C'est encore trop irréel pour moi» -Jordan Lévesque
Rattrapage
Choriste sur scène avec Céline Dion, à Paris
«C'est encore trop irréel pour moi» -Jordan Lévesque
1 000 fermetures en dix ans: les dépanneurs tirent la sonnette d'alarme
Rattrapage
Au Québec
1 000 fermetures en dix ans: les dépanneurs tirent la sonnette d'alarme
Un garagiste doute d'une hausse immédiate du prix des pneus d'hiver
Rattrapage
Les prix risquent toutefois d'augmenter plus tard
Un garagiste doute d'une hausse immédiate du prix des pneus d'hiver
«Chanter, c'est l'être au complet qui chante» -Bruno Pelletier
Rattrapage
Plus de 40 ans de carrière
«Chanter, c'est l'être au complet qui chante» -Bruno Pelletier