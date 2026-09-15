Les marchés boursiers subissent les secousses du conflit avec l'Iran. Non seulement le prix du pétrole franchit la barre des 108 $ le baril, mais les taux obligataires américains à 10 ans dépassent aussi le seuil critique des 5 % pour la première fois depuis 2007.

Cette situation suscite la nervosité chez les investisseurs et certains grands patrons de pétrolières avertissent que la crise énergétique est déjà bien réelle et entamée.

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert faire le point, mardi, au micro de Gino Chouinard.