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Rage du raton laveur

«La rage est la pire maladie que vous pouvez avoir sur la planète» -Karl Weiss

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Entendu dans

La commission

le 17 septembre 2026 14:52

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«La rage est la pire maladie que vous pouvez avoir sur la planète» -Karl Weiss
«La rage est la pire maladie que vous pouvez avoir sur la planète» -Dr Karl Weiss / Olivier Cretin / Adobe Stock

La rage connaît une progression préoccupante au Québec, où les traitements préventifs administrés aux humains ont bondi de 330% depuis 2023.

Près de 900 personnes ont reçu les vaccins à la suite d'une exposition suspecte, la province abritant désormais le plus important foyer d'infection au pays, particulièrement en Montérégie, en Estrie et dans le Centre-du-Québec.

Écoutez le microbiologiste à l’Hôpital général juif de Montréal, Dr Karl Weiss, expliquer le tout, jeudi midi, au micro de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Le spécialiste rappelle la gravité extrême de cette infection virale qui s'attaque au système nerveux central:

«La rage, lorsque la maladie se déclare, elle est mortelle dans 100% des cas.»

Dr Karl Weiss

Face à cette menace, le Dr Weiss insiste sur la vigilance face aux animaux sauvages, comme les chauves-souris, les ratons laveurs, les moufettes et les renards et presse les propriétaires d'animaux domestiques de faire vacciner leurs chiens et leurs chats pour maintenir une barrière de protection efficace.

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