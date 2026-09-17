Rage du raton laveur

La rage connaît une progression préoccupante au Québec, où les traitements préventifs administrés aux humains ont bondi de 330% depuis 2023.

Près de 900 personnes ont reçu les vaccins à la suite d'une exposition suspecte, la province abritant désormais le plus important foyer d'infection au pays, particulièrement en Montérégie, en Estrie et dans le Centre-du-Québec.

Écoutez le microbiologiste à l’Hôpital général juif de Montréal, Dr Karl Weiss, expliquer le tout, jeudi midi, au micro de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Le spécialiste rappelle la gravité extrême de cette infection virale qui s'attaque au système nerveux central: