Kennedy Center et vote par la poste

Du Kennedy Center au vote postal, le président américain Donald Trimp vit une mauvaise semaine.
Écoutez l'analyste de la politique américaine Valérie Beaudoin au micro de Gino Chouinard.
Les sujets abordés
- Un juge a refusé d’ajouter le nom de Trump à l'institution dédiée à John F. Kennedy, malgré ses menaces de bloquer plus de 200 millions de dollars de fonds de rénovation;
- La Cour suprême se penche sur le vote par la poste, défavorable à Trump;
- Le débat récurrent sur l’âge des élus américains et l’absence d’âge maximum dans la Constitution des États-Unis.