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Lendemain du 1er débat des chefs

«Les sondages ne prédisent pas le futur, ils expliquent le passé très récent»

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8:31

Entendu dans

La commission

le 16 septembre 2026 12:24

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Les sondages ne prédisent pas le futur, ils expliquent le passé très récent»
La commission / Cogeco Média

Au lendemain du premier débat des chefs, l'analyste Philippe J. Fournier se joint à Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez pour décortiquer les récentes données de sondages et aborder la suite de la campagne.

Alors que la majorité des firmes placent la CAQ autour de 21 % à 24 % d'intentions de vote et en dernière position chez les 18-34 ans, une étude interne de Main Street — coulée par la CAQ le jour du débat — la crédite de 30 % et de la première place chez les jeunes.

L'expert qualifie cet écart de hors de la marge d'erreur, émettant de sérieux doutes sur cet échantillonnage isolé.

La discussion porte également sur la performance des chefs.

Écoutez Philippe J. Fournier, chroniqueur à L’actualité et créateur de Qc125, mercredi midi à La commission

Autres sujets abordés

  • L'aspect trop «formaté» de Christine Fréchette;
  • Le deuxième débat diffusé sur Noovo et Crave. 

«Si il y a cinq docteurs qui vous disent: "T'as une tumeur au cerveau, puis il y en a un sixième qui dit "Non, non, t'as un mal à la tête, prends une aspirine", bien je pense que je vais croire les cinq docteurs plus qu'avant le sixième.»

Philippe J. Fournier

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