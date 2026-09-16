À l’occasion de son tour d’horizon de l’actualité, Patrick Lagacé revient sur le premier débat des chefs de la campagne électorale diffusée à TVA et sur les réactions qu'il a suscitées.

Selon un sondage léger, mené dans la foulée, 38% des Québécois ont estimé que Paul St-Pierre Plamondon s'en était le mieux tiré lors de cet affrontement souvent cacophonique.

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