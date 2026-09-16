À l’occasion de son tour d’horizon de l’actualité, Patrick Lagacé revient sur le premier débat des chefs de la campagne électorale diffusée à TVA et sur les réactions qu'il a suscitées.
Selon un sondage léger, mené dans la foulée, 38% des Québécois ont estimé que Paul St-Pierre Plamondon s'en était le mieux tiré lors de cet affrontement souvent cacophonique.
Autres sujets abordés:
- Lettre d'Andrew Lutfy dans La Presse;
- Christian Dubé défend le maintien de Santé Québec;
- Les ratés du REM sur la Rive-Sud et la gratuité au stationnement incitatif de Brossard qui crée de nouveaux irritants;
- La Commission européenne exprime sa volonté d'effectuer un rapprochement majeur avec le Canada;
- Les coûts mirobolants de la guerre en Iran pèsent lourdement sur le budget de l'armée américaine.