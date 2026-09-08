Pour éviter d’appauvrir la municipalité

Pour éviter le surpeuplement de sa municipalité et la surcharge de ses infrastructures, la ville de Sainte-Adèle prolonge son moratoire interdisant la construction de nouveaux triplex et plus.

Ce choix soulève toutefois la grogne chez certains promoteurs furieux, qui ont décidé de poursuivre la Ville pour contester cette décision.

Écoutez Nadine Brière, mairesse de Sainte-Adèle, faire le point mardi au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.