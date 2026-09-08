Pour la vaccination et la stérilisation

Alors que la santé des animaux de compagnie s'invite dans la campagne électorale, l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec (OMVQ) formule des propositions concrètes pour réduire la facture des propriétaires d'animaux.

Écoutez son président, le Dr David Quirion aborder le tout, mardi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Il suggère notamment l'instauration d'un crédit d'impôt visant à rembourser les soins préventifs, comme la vaccination et la stérilisation.

Pour l'OMVQ, ces incitatifs fiscaux permettraient de soutenir les refuges débordés et d'assurer une meilleure santé publique, en prévenant la transmission de maladies graves, comme la rage et la maladie de Lyme.

L'Ordre rappelle que plus de la moitié des foyers québécois possèdent un animal et que la médecine vétérinaire, entièrement privée, doit être mieux encadrée pour garantir l'accessibilité aux soins d'urgence en région.